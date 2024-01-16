Live
  • Вт 16.01.2024
    • Харків
  •   -0°С
  • USD 37.86
  • EUR 41.48

Вулицю у центрі Харкова перекриватимуть щоденно: усувають наслідки удару

Суспільство 14:34   16.01.2024
Вікторія Яковенко
Вулицю у центрі Харкова перекриватимуть щоденно: усувають наслідки удару Фото: Харківська міськрада

Рух транспорту на вулиці Трінклера, на ділянці від проспекту Незалежності до майдану Свободи, заборонений щодня з 8:00 до 18:00 до 20 січня.

Це пов’язано із необхідністю робіт з усунення наслідків ворожих обстрілів, повідомляють у пресслужбі Харківської міськради.

Об’їхати закриту ділянку можна по вулиці Сумській, проспекту Незалежності, проспекту Науки, майдану Свободи.

Читайте також: Рух у центрі Харкова заборонили: усувають наслідки ракетного удару РФ (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 16.01: евакуація, загиблі у вогні, зруйнована школа
Головні новини Харкова 16.01: евакуація, загиблі у вогні, зруйнована школа
16.01.2024, 14:42
Пенсіонерам та пільговикам: у Харкові ставлять зубні протези за кошти міста
Пенсіонерам та пільговикам: у Харкові ставлять зубні протези за кошти міста
04.10.2022, 13:45
Вулицю у центрі Харкова перекриватимуть щоденно: усувають наслідки удару
Вулицю у центрі Харкова перекриватимуть щоденно: усувають наслідки удару
16.01.2024, 14:34
Екологічний проєкт АТБ: уже утилізовано понад 311 тонн використаних батарейок
Екологічний проєкт АТБ: уже утилізовано понад 311 тонн використаних батарейок
16.01.2024, 14:07
Скільки населених пунктів на Харківщині досі без світла: дані Синєгубова
Скільки населених пунктів на Харківщині досі без світла: дані Синєгубова
16.01.2024, 14:05
Близько 50 тисяч об’єктів зруйнувала або пошкодила РФ на Харківщині – ХОВА
Близько 50 тисяч об’єктів зруйнувала або пошкодила РФ на Харківщині – ХОВА
16.01.2024, 13:52

Новини за темою:

13:10
Рух у центрі Харкова заборонили: усувають наслідки ракетного удару РФ (відео)
13:40
У Харкові торік майже 14 тис. ФОП відкрили бізнес, а 15 тис. – закрили
15:11
Ракетні удари РФ: за майже 2 тижні у домах Харкова вибило понад 3 тис. вікон
15:22
У Харкові за тиждень 66 людей захворіли на COVID, тисяча – на ГРВІ і грип
19:12
Завтра у Харкові на кілька годин змінять маршрут трамваї

Ви читали новину: «Вулицю у центрі Харкова перекриватимуть щоденно: усувають наслідки удару»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2024 в 14:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту на вулиці Трінклера, на ділянці від проспекту Незалежності до майдану Свободи, заборонений щодня з 8:00 до 18:00 до 20 січня.".