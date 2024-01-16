Вулицю у центрі Харкова перекриватимуть щоденно: усувають наслідки удару
Фото: Харківська міськрада
Рух транспорту на вулиці Трінклера, на ділянці від проспекту Незалежності до майдану Свободи, заборонений щодня з 8:00 до 18:00 до 20 січня.
Це пов’язано із необхідністю робіт з усунення наслідків ворожих обстрілів, повідомляють у пресслужбі Харківської міськради.
Об’їхати закриту ділянку можна по вулиці Сумській, проспекту Незалежності, проспекту Науки, майдану Свободи.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2024 в 14:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту на вулиці Трінклера, на ділянці від проспекту Незалежності до майдану Свободи, заборонений щодня з 8:00 до 18:00 до 20 січня.".