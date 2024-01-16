Вулицю у центрі Харкова перекриватимуть щоденно: усувають наслідки удару

Рух транспорту на вулиці Трінклера, на ділянці від проспекту Незалежності до майдану Свободи, заборонений щодня з 8:00 до 18:00 до 20 січня.

Це пов’язано із необхідністю робіт з усунення наслідків ворожих обстрілів, повідомляють у пресслужбі Харківської міськради.

Об’їхати закриту ділянку можна по вулиці Сумській, проспекту Незалежності, проспекту Науки, майдану Свободи.