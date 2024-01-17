Блинкен не видит признаков, что Украина и РФ готовы договариваться о перемирии

Госсекретарь США Энтони Блинкен не видит признаков, свидетельствующих о приближении переговоров между Украиной и РФ о длительном прекращении огня. Об этом он сказал во время панельной дискуссии в Давосе на Всемирном экономическом форуме, сообщает Радио Свобода.

«Сейчас я этого (приближение переговоров – ред.) не вижу. Мы всегда открыты и внимательны к этому, потому что больше всего этого хочет украинский народ. Но со стороны РФ должна быть готовность вести переговоры добросовестно на основе принципов, которым бросила вызов ее агрессия – территориальной целостности, суверенитета, независимости», – отметил глава Госдепартамента.

Энтони Блинкен напомнил, как Запад пытался предотвратить полномасштабную войну РФ против Украины и отговорить Москву от агрессивных намерений.

«Этого никто не хотел… Мы также интенсивно взаимодействовали с РФ в течение нескольких месяцев, пытаясь выяснить, существует ли какая-то настоящая проблема безопасности, которая бы побудила их делать то, к чему они, казалось, были готовы. К сожалению, стало очевидным (вы не должны мне верить – просто прочтите, что говорит президент Путин), что об этом на самом деле никогда речь не шла. Это всегда было о большом видении восстановления «великой России», — подчеркнул госсекретарь США.

По словам Блинкена, переговоры на условиях уважения к базовым принципам поддержат США и ряд других стран.

«Если и когда РФ будет готова вести переговоры на этой основе, она найдет украинцев, желающих это сделать. И это, безусловно, найдет поддержку США и многих других стран», – резюмировал Блинкен.