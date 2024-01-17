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Блінкен не бачить ознак, що Україна та РФ готові домовлятися про перемир’я

Світ 14:52   17.01.2024
Оксана Якушко
Блінкен не бачить ознак, що Україна та РФ готові домовлятися про перемир’я

Держсекретар США Ентоні Блінкен не бачить ознак, що свідчили б про наближення переговорів між Україною та РФ щодо тривалого припинення вогню. Про це він сказав під час панельної дискусії у Давосі на Всесвітньому економічному форумі, повідомляє Радіо Свобода.

«Зараз я цього (наближення переговорів – ред.) не бачу. Ми завжди відкриті й уважні до цього, тому що більше за всіх цього хоче український народ. Але з боку Росії має бути готовність залучатися, вести переговори добросовісно на основі принципів, яким кинула виклик її агресія, – територіальній цілісності, суверенітету, незалежності», – зазначив глава Держдепартаменту.

Ентоні Блінкен нагадав, як Захід намагався запобігти повномасштабній війні РФ проти України й відмовити Москву від агресивних намірів.

«Цього ніхто не хотів… Ми також інтенсивно взаємодіяли з Росією протягом кількох місяців, намагаючись з’ясувати, чи існує якась справжня проблема безпеки, яка спонукала б їх робити те, до чого вони, здавалося, були готові. На жаль, стало очевидним (ви не повинні мені вірити – просто прочитайте, що говорить президент Путін), що про це насправді ніколи не йшлося. Це завжди було про велике бачення відновлення «великої Росії», – наголосив держсекретар США.

За словами Блінкена, переговори на умовах поваги до базових принципів підтримають США і низка інших країн.

«Якщо і коли РФ буде готова вести переговори на цій основі, вона знайде українців, які бажатимуть це зробити. І це, безумовно, знайде підтримку США та багатьох інших країн», – резюмував Блінкен.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 14:52;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Держсекретар США Ентоні Блінкен не бачить ознак, що свідчили б про наближення переговорів між Україною та РФ щодо тривалого припинення вогню. Про це він сказав під час панельної дискусії у Давосі на Всесвітньому економічному форумі, повідомляє Радіо Свобода.".