Иран впервые ударил баллистическими ракетами, которыми интересуется РФ
Так же Иран показал, что может ударить по Израилю баллистическими ракетами, сообщает BILD.
В ночь на 16 января Иран запустил 11 баллистических ракет по Эрбилю в Иракском Курдистане и ещё четыре боеголовки — по сирийскому городу Идлиб. Тегеран утверждает, что уничтожил «базу Моссад» в Ираке и террористов ИГИЛ в Сирии. На самом деле, в Эрбиле погибла семья влиятельного курдского бизнесмена, а в Идлибе — боевики, связанные с «Аль-Каидой».
В этой атаке Иран впервые использовал новейшие ракеты стратегического назначения «Хайбар-шекан». Их дальность — 1450 км. До Идлиба они пролетели более 1200 км через весь Ирак и Сирию. Это самый дальний ракетный удар Тегерана в истории. А от западной границы Ирана до Тель-Авива — примерно 1000 км. Так Иран впервые открыто продемонстрировал, что может напрямую атаковать Израиль.
Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщала, что РФ активно интересуется иранским военторгом и планирует купить у Тегерана баллистические ракеты, что поможет Москве наносить удары по инфраструктуре Украины.
Тегеран и Москва договорились о поставках баллистических ракет малой дальности класса «земля – земля», способных поражать цели на расстоянии от 300 до 700 км.
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- Категории: Мир, Общество; Теги: баллистическая ракета, Израиль, Ирак, Иран, рф, Сирия, Украина;
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- • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 15:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Так же Иран показал, что может ударить по Израилю баллистическими ракетами, сообщает BILD.".