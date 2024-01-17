Иран впервые ударил баллистическими ракетами, которыми интересуется РФ

Так же Иран показал, что может ударить по Израилю баллистическими ракетами, сообщает BILD.

В ночь на 16 января Иран запустил 11 баллистических ракет по Эрбилю в Иракском Курдистане и ещё четыре боеголовки — по сирийскому городу Идлиб. Тегеран утверждает, что уничтожил «базу Моссад» в Ираке и террористов ИГИЛ в Сирии. На самом деле, в Эрбиле погибла семья влиятельного курдского бизнесмена, а в Идлибе — боевики, связанные с «Аль-Каидой».

В этой атаке Иран впервые использовал новейшие ракеты стратегического назначения «Хайбар-шекан». Их дальность — 1450 км. До Идлиба они пролетели более 1200 км через весь Ирак и Сирию. Это самый дальний ракетный удар Тегерана в истории. А от западной границы Ирана до Тель-Авива — примерно 1000 км. Так Иран впервые открыто продемонстрировал, что может напрямую атаковать Израиль.

Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщала, что РФ активно интересуется иранским военторгом и планирует купить у Тегерана баллистические ракеты, что поможет Москве наносить удары по инфраструктуре Украины.

Тегеран и Москва договорились о поставках баллистических ракет малой дальности класса «земля – земля», способных поражать цели на расстоянии от 300 до 700 км.

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