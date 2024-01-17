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Іран вперше вдарив балістичними ракетами, якими цікавиться РФ

Світ 15:32   17.01.2024
Оксана Якушко
Іран вперше вдарив балістичними ракетами, якими цікавиться РФ

Також Іран показав, що може вдарити по Ізраїлю балістичними ракетами, повідомляє BILD.

У ніч на 16 січня Іран запустив 11 балістичних ракет по Ербілю в Іракському Курдистані та ще чотири боєголовки – по сирійському місту Ідліб. Тегеран стверджує, що знищив «базу Моссад» в Іраку та терористів ІДІЛ у Сирії. Насправді в Ербілі загинула родина впливового курдського бізнесмена, а в Ідлібі — бойовики, пов’язані з Аль-Каїдою.

У цій атаці Іран вперше використав найновіші ракети стратегічного призначення «Хайбар-Шекан». Їхня дальність — 1450 км. До Ідліба вони пролетіли понад 1200 км через весь Ірак та Сирію. Це найдальший ракетний удар Тегерана в історії. А від західного кордону Ірану до Тель-Авіва приблизно 1000 км. Так Іран вперше відкрито продемонстрував, що може атакувати Ізраїль.

Раніше американська газета The Wall Street Journal повідомляла, що РФ активно цікавиться іранським воєнторгом і планує купити у Тегерана балістичні ракети, що допоможе Москві завдавати ударів по інфраструктурі України.

Тегеран і Москва уже домовилися про постачання балістичних ракет малої дальності класу “земля – ​​земля”, здатні вражати цілі на відстані від 300 до 700 км.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 15:32;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Також Іран показав, що може вдарити по Ізраїлю балістичними ракетами, повідомляє BILD.".