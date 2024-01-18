БМП и танков РФ на $10,6 млн уничтожили дроны харьковской 92-й ОШБр (видео)

Пилоты роты ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр уничтожили бронегруппы российских войск, которые наступали и пытались прорвать украинскую оборону на флангах города Бахмут Донецкой области.

Как сообщает в Telegram командир роты Юрий Федоренко, были уничтожены четыре БМП-2 противника стоимостью по 150 тысяч долларов, БМП-3 за 3 миллиона долларов и два танка Т-72Б3 по 3,5 миллиона долларов. Также были ликвидированы двое оккупантов.

«Украинцы — хозяева на своей земле. Наши свирепые «птички» системно напоминают об этом оккупантам», — пишет Федоренко.

Видео: Юрий Федоренко