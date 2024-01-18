БМП і танків РФ на $10,6 млн знищили дрони харківської 92-ї ОШБр (відео)
Пілоти роти ударних БпАК “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр знищили бронегрупи російських військ, які наступали та намагалися прорвати українську оборону на флангах міста Бахмут Донецької області.
Як повідомляє в телеграмі командир роти Юрій Федоренко, було знищено чотири БМП-2 супротивника вартістю по 150 тисяч доларів, БМП-3 за 3 мільйони доларів і два танки Т-72Б3 по 3,5 мільйони доларів. Також було ліквідовано двох окупантів.
“Українці – господарі на своїй землі. Наші люті “пташки” системно нагадують про це окупантам“, – пише Федоренко.
Відео: Юрій Федоренко
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: 92 ошбр, ахиллес, бахмут, федоренко, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2024 в 21:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пілоти роти ударних БпАК “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр знищили бронегрупи російських військ, які наступали та намагалися прорвати українську оборону на флангах міста Бахмут Донецької області.".