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БМП і танків РФ на $10,6 млн знищили дрони харківської 92-ї ОШБр (відео)

Суспільство 21:41   18.01.2024
Олена Нагорна
БМП і танків РФ на $10,6 млн знищили дрони харківської 92-ї ОШБр (відео)

Пілоти роти ударних БпАК “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр знищили бронегрупи російських військ, які наступали та намагалися прорвати українську оборону на флангах міста Бахмут Донецької області.

Як повідомляє в телеграмі командир роти Юрій Федоренко, було знищено чотири БМП-2 супротивника вартістю по 150 тисяч доларів, БМП-3 за 3 мільйони доларів і два танки Т-72Б3 по 3,5 мільйони доларів. Також було ліквідовано двох окупантів.

Українці – господарі на своїй землі. Наші люті “пташки” системно нагадують про це окупантам“, – пише Федоренко.

Відео: Юрій Федоренко

Читайте також: Харківську роту “Ахіллес” розширюють до батальйону: шукають фахівців

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2024 в 21:41;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пілоти роти ударних БпАК “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр знищили бронегрупи російських військ, які наступали та намагалися прорвати українську оборону на флангах міста Бахмут Донецької області.".