Вышел набрать воды и заблудился: в Харькове пенсионеру помогли копы

В Харькове патрульные вернули домой пожилого мужчину, который заблудился.

Как рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, вызов о потерянном человеке получили сегодня днем во время патрулирования Салтовского района.

Копы выяснили, что пожилой мужчина вышел набрать воды и заблудился. Расспросив его подробнее, инспекторы узнали приблизительный адрес и отправились на поиск.

Недалеко от своего дома пенсионер начал узнавать местность и вместе с патрульными смог найти свой подъезд и квартиру.