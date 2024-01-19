Вышел набрать воды и заблудился: в Харькове пенсионеру помогли копы
Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области
В Харькове патрульные вернули домой пожилого мужчину, который заблудился.
Как рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, вызов о потерянном человеке получили сегодня днем во время патрулирования Салтовского района.
Копы выяснили, что пожилой мужчина вышел набрать воды и заблудился. Расспросив его подробнее, инспекторы узнали приблизительный адрес и отправились на поиск.
Недалеко от своего дома пенсионер начал узнавать местность и вместе с патрульными смог найти свой подъезд и квартиру.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дім, дом, копы, патрульні, патрульные, пенсинер, пожилой, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 19 января 2024 в 20:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове патрульные вернули домой пожилого мужчину, который заблудился.".