Вийшов набрати води і заблукав: у Харкові пенсіонеру допомогли копи

У Харкові патрульні повернули додому літнього чоловіка, який заблукав.

Як розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області, виклик про загублену людину отримали сьогодні вдень під час патрулювання Салтівського району.

Копи з’ясували, що літній чоловік вийшов набрати води та заблукав. Розпитавши його більш детально, інспектори дізнались приблизну адресу та вирушили на пошук.

Неподалік від свого будинку пенсіонер почав впізнавати місцевість та разом з патрульними зміг знайти свій під’їзд та квартиру.