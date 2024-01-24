Посмотреть на разрушения: нарушители проникли в поврежденный ТЦ на Салтовке
В Салтовском районе Харькова четверо молодых людей ночью проникли в разрушенный ракетой торгово-развлекательный центр.
Информация о срабатывании сигнализации внутри ТЦ поступила правоохранителям 23 января около 21:30, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
На место выехали два наряда группы реагирования. Представитель ТЦ сообщил копам, что в помещении находятся четыре человека.
«Работники полиции оперативно обнаружили всех нарушителей. Двое граждан — парень и девушка — задержаны на первом этаже заведения, еще одна пара пыталась спрятаться на третьем. Задержанные – жители Харькова и Волчанской громады. Обоим мужчинам по 28 лет, женщинам 18 и 23 года», — отметили в полиции.
Нарушители объяснили, что хотели посмотреть на разрушение, ведь утром 23 января это заведение пострадало в результате ракетного удара.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: нарушители, полиция, проникли, разрушения, ракета, руйнування, тц, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 15:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Салтовском районе Харькова четверо молодых людей ночью проникли в разрушенный ракетой торгово-развлекательный центр.".