Посмотреть на разрушения: нарушители проникли в поврежденный ТЦ на Салтовке

В Салтовском районе Харькова четверо молодых людей ночью проникли в разрушенный ракетой торгово-развлекательный центр.

Информация о срабатывании сигнализации внутри ТЦ поступила правоохранителям 23 января около 21:30, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На место выехали два наряда группы реагирования. Представитель ТЦ сообщил копам, что в помещении находятся четыре человека.

«Работники полиции оперативно обнаружили всех нарушителей. Двое граждан — парень и девушка — задержаны на первом этаже заведения, еще одна пара пыталась спрятаться на третьем. Задержанные – жители Харькова и Волчанской громады. Обоим мужчинам по 28 лет, женщинам 18 и 23 года», — отметили в полиции.

Нарушители объяснили, что хотели посмотреть на разрушение, ведь утром 23 января это заведение пострадало в результате ракетного удара.