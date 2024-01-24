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Посмотреть на разрушения: нарушители проникли в поврежденный ТЦ на Салтовке

Общество 15:11   24.01.2024
Виктория Яковенко
Посмотреть на разрушения: нарушители проникли в поврежденный ТЦ на Салтовке Фото: ГУНП в Харьковской области

В Салтовском районе Харькова четверо молодых людей ночью проникли в разрушенный ракетой торгово-развлекательный центр.

Информация о срабатывании сигнализации внутри ТЦ поступила правоохранителям 23 января около 21:30, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На место выехали два наряда группы реагирования. Представитель ТЦ сообщил копам, что в помещении находятся четыре человека.

«Работники полиции оперативно обнаружили всех нарушителей. Двое граждан — парень и девушка — задержаны на первом этаже заведения, еще одна пара пыталась спрятаться на третьем. Задержанные – жители Харькова и Волчанской громады. Обоим мужчинам по 28 лет, женщинам 18 и 23 года», — отметили в полиции.

Нарушители объяснили, что хотели посмотреть на разрушение, ведь утром 23 января это заведение пострадало в результате ракетного удара.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 15:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Салтовском районе Харькова четверо молодых людей ночью проникли в разрушенный ракетой торгово-развлекательный центр.".