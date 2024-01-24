Подивитись на руйнування: порушники проникли у пошкоджений ТЦ на Салтівці
У Салтівському районі Харкова четверо молодих людей вночі проникли до зруйнованого ракетою торговельно-розважального центру.
Інформація про спрацювання сигналізації всередині ТЦ надійшла правоохоронцям 23 січня близько 21:30, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
На місце виїхали два наряди групи реагування. Представник ТЦ повідомив копам, що у приміщенні знаходяться чотири людини.
«Працівники поліції оперативно виявили усіх порушників. Двох громадян – хлопця та дівчину – затримали на першому поверсі закладу, ще одна пара намагалась сховатись на третьому. Затримані – мешканці Харкова та Вовчанської громади. Обом чоловікам по 28 років, жінкам 18 та 23 роки», – зазначили у поліції.
Порушники пояснили, що хотіли подивитись на руйнування, адже вранці 23 січня цей заклад постраждав внаслідок ракетного удару.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: нарушители, поліція, проникли, ракета, руйнування, тц, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 15:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Салтівському районі Харкова четверо молодих людей вночі проникли до зруйнованого ракетою торговельно-розважального центру.".