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Подивитись на руйнування: порушники проникли у пошкоджений ТЦ на Салтівці

Суспільство 15:11   24.01.2024
Вікторія Яковенко
Подивитись на руйнування: порушники проникли у пошкоджений ТЦ на Салтівці Фото: ГУНП в Харківській області

У Салтівському районі Харкова четверо молодих людей вночі проникли до зруйнованого ракетою торговельно-розважального центру.

Інформація про спрацювання сигналізації всередині ТЦ надійшла правоохоронцям 23 січня близько 21:30, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

На місце виїхали два наряди групи реагування. Представник ТЦ повідомив копам, що у приміщенні знаходяться чотири людини.

«Працівники поліції оперативно виявили усіх порушників. Двох громадян – хлопця та дівчину – затримали на першому поверсі закладу, ще одна пара намагалась сховатись на третьому. Затримані – мешканці Харкова та Вовчанської громади. Обом чоловікам по 28 років, жінкам 18 та 23 роки», – зазначили у поліції.

Порушники пояснили, що хотіли подивитись на руйнування, адже вранці 23 січня цей заклад постраждав внаслідок ракетного удару.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 15:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Салтівському районі Харкова четверо молодих людей вночі проникли до зруйнованого ракетою торговельно-розважального центру.".