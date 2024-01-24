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В центре всегда много харьковчан — Терехов (видео с мест вечерних «прилетов»)

Происшествия 01:12   24.01.2024
Елена Нагорная
В центре всегда много харьковчан — Терехов (видео с мест вечерних «прилетов»)

В центре Харькова, по которому около 22 часов 23 января военные РФ ударили двумя ракетами, повреждены магазины, кафе и жилые дома, сообщил мэр Игорь Терехов, передает пресс-служба горсовета.

«В центральной части города всегда много харьковчан. И это ужасно, когда российский агрессор бьет по гражданским объектам, потому что он же осознает, что здесь находятся обычные мирные люди. Много людей собралось сейчас, это владельцы кафе, магазинов. Они забивают окна, вывозят товар. Конечно, они находятся в подавленном эмоциональном состоянии», — отметил Терехов.

В Холодногорском районе, по которому ударили одной ракетой, пострадало офисное помещение, но там тоже есть раненые.

«На месте прилета работают спасатели, сотрудники полиции, коммунальщики. Потому что утром нам надо восстановить движение транспорта, чтобы более-менее все было приведено в порядок», — добавил мэр.

Видео: «Суспільне Харків»

Последствия ракетного удара уже показала облпрокуратура.

По данным облпрокуратуры, около 22 часов 23 января две российские ракеты С-300 попали в научное учреждение в Киевском районе Харькова, а третья — в офисное помещение в Холодногорском районе. Известно о восьми пострадавших, из которых госпитализированы трое — две женщины и 4-летний ребенок.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 01:12;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В центре Харькова, по которому около 22 часов 23 января военные РФ ударили двумя ракетами, повреждены магазины, кафе и жилые дома, сообщил мэр Игорь Терехов, передает пресс-служба горсовета.".