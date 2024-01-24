У центрі завжди багато харків’ян – Терехов (відео з місць вечірніх влучань)
У центрі Харкова, по якому близько 22-ї години влучили дві ракети, пошкоджені магазини, кафе та житлові будинки, повідомив мер Ігор Терехов, передає пресслужба міськради.
«У центральній частині міста завжди багато харків’ян. І це жахливо, коли російський агресор б’є по цивільних об’єктах, бо він же усвідомлює, що тут перебувають звичайні мирні люди. Багато людей зібралося зараз, це власники кав’ярень, крамниць. Вони забивають вікна, вивозять товар. Звичайно, вони знаходяться у пригніченому емоційному стані», – зазначив Терехов.
За словами мера, в Холодногірському районі, куди поцілила одна ракета, постраждало офісне приміщення, але там теж є поранені.
«На місці “прильоту” працюють рятувальники, працівники поліції, комунальники. Бо зранку нам треба відновити рух транспорту, щоб більш-менш все було приведено до ладу», – додав мер.
Відео: “Суспільне Харків”
Наслідки ракетного удару вже показала облпрокуратура.
За даними облпрокуратури, близько 22-ї години 23 січня дві російські ракети С-300 влучили в науковий заклад в Київському районі Харкова, а третя – в офісне приміщення в Холодногірському районі. Відомо про вісім постраждалих, з яких ушпиталені троє – дві жінки та 4-річна дитина.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 01:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У центрі Харкова, по якому близько 22-ї години влучили дві ракети, пошкоджені магазини, кафе та житлові будинки, повідомив мер Ігор Терехов, передає пресслужба міськради.".