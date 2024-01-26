Live
  • Пт 26.01.2024
    • Харьков
  •   0°С
  • USD 37.58
  • EUR 40.92

«Они уже жалеют, что туда зашли»: ситуация в захваченном селе на Харьковщине

Общество 16:19   26.01.2024
Виктория Яковенко
«Они уже жалеют, что туда зашли»: ситуация в захваченном селе на Харьковщине Фото: скриншот

Россияне несут серьезные потери в захваченном селе Крохмальное на Харьковщине, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

«Пытаются они перед так называемыми «выборами», которые будут проходить в РФ, одержать какие-то победы. Даже какие-то «клаптики», такие, как Крахмальное, они передавали это как великую победу. Хотя они уже жалеют, что туда зашли. Потому что наши защитники наносят им очень серьезные потери именно в личном составе», — сказал Фитьо.

Всего за сутки на Купянско-Лиманском направлении украинские воины уничтожили 360 оккупантов и 81 единицу технику. Среди которых — 7 танков, 5 БМП и 2 МТ-ЛБ.

Фитьо добавил, что россияне 853 раза из артиллерии и минометов обстреляли позиции защитников, нанесли 7 авиаударов и применили 48 дронов.

Читайте также: «Ежедневно удары»: как захват Крахмального повлиял на ситуацию в Купянске

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 26.01: новый зам Терехова, переименовали Пушкинскую
Главные новости Харькова 26.01: новый зам Терехова, переименовали Пушкинскую
26.01.2024, 16:23
Ночью в Харькове произошла стрельба: подробности (фото)
Ночью в Харькове произошла стрельба: подробности (фото)
26.01.2024, 14:44
В Харькове сирены воздушной тревоги будут выть реже — Терехов
В Харькове сирены воздушной тревоги будут выть реже — Терехов
26.01.2024, 15:11
У Синегубова потратили 234000 грн, чтобы узнать, как влияют на харьковчан ИПСО
У Синегубова потратили 234000 грн, чтобы узнать, как влияют на харьковчан ИПСО
26.01.2024, 12:08
Работа в Харькове и области: кому предлагают самые большие зарплаты
Работа в Харькове и области: кому предлагают самые большие зарплаты
25.01.2024, 14:42
Официально: в Харькове переименовали Пушкинскую – на улицу Сковороды
Официально: в Харькове переименовали Пушкинскую – на улицу Сковороды
26.01.2024, 15:18

Новости по теме:

18:05
Пленных не было на борту сбитого самолета ИЛ-76 в Белгородской области — NV
18:53
Сколько военных РФ сейчас находится на Купянском направлении, рассказали в ВСУ
15:55
Захват села на Харьковщине: россияне там «не в хороших условиях» — ВСУ
14:06
«Золотой крест» получила стрелок харьковской 92 ОШБр, бывшая спортсменка
10:47
Захват россиянами села Крахмальное на Харьковщине прокомментировали в ВСУ

Вы читали новость: ««Они уже жалеют, что туда зашли»: ситуация в захваченном селе на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 января 2024 в 16:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне несут серьезные потери в захваченном селе Крохмальное на Харьковщине, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.".