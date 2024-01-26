«Они уже жалеют, что туда зашли»: ситуация в захваченном селе на Харьковщине

Россияне несут серьезные потери в захваченном селе Крохмальное на Харьковщине, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

«Пытаются они перед так называемыми «выборами», которые будут проходить в РФ, одержать какие-то победы. Даже какие-то «клаптики», такие, как Крахмальное, они передавали это как великую победу. Хотя они уже жалеют, что туда зашли. Потому что наши защитники наносят им очень серьезные потери именно в личном составе», — сказал Фитьо.

Всего за сутки на Купянско-Лиманском направлении украинские воины уничтожили 360 оккупантов и 81 единицу технику. Среди которых — 7 танков, 5 БМП и 2 МТ-ЛБ.

Фитьо добавил, что россияне 853 раза из артиллерии и минометов обстреляли позиции защитников, нанесли 7 авиаударов и применили 48 дронов.