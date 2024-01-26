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«Вони вже шкодують, що туди зайшли»: ситуація у захопленому селі на Харківщині

Суспільство 16:19   26.01.2024
Вікторія Яковенко
«Вони вже шкодують, що туди зайшли»: ситуація у захопленому селі на Харківщині Фото: скриншот

Росіяни зазнають серйозних втрат в захопленому селі Крохмальне на Харківщині, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

«Намагаються вони перед так званими «виборами», які будуть проходити в РФ, здобути якісь перемоги. Навіть якісь клаптики, такі як Крохмальне, вони передавали це як велику перемогу. Хоча вони вже шкодують, що туди зайшли. Тому, що наші захисники наносять їм дуже серйозних втрат саме в особовому складі», – сказав Фітьо.

Загалом за добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку українські воїни знищили 360 окупантів та 81 одиницю техніку. Серед якої – 7 танків, 5 БМП та 2 МТ-ЛБ.

Фітьо додав, що росіяни 853 рази з артилерії та мінометів обстріляли позиції захисників, завдали 7 авіаударів та застосували 48 дронів.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2024 в 16:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни зазнають серйозних втрат в захопленому селі Крохмальне на Харківщині, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.".