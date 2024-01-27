Изображение Кремля и серпа с молотом убрали в городе на Харьковщине (фото)
Фото: «Деколонизация. Украина»
В городе Люботин демонтировали советскую символику.
В частности, избавились от изображения Кремля и серпа с молотом, сообщили в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: кремль, Люботин, серп, символика, советская, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 января 2024 в 12:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Люботин демонтировали советскую символику.".