Изображение Кремля и серпа с молотом убрали в городе на Харьковщине (фото)

В городе Люботин демонтировали советскую символику.

В частности, избавились от изображения Кремля и серпа с молотом, сообщили в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».

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