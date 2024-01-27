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Изображение Кремля и серпа с молотом убрали в городе на Харьковщине (фото)

Общество 12:08   27.01.2024
Виктория Яковенко
Изображение Кремля и серпа с молотом убрали в городе на Харьковщине (фото) Фото: «Деколонизация. Украина»

В городе Люботин демонтировали советскую символику.

В частности, избавились от изображения Кремля и серпа с молотом, сообщили в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 января 2024 в 12:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Люботин демонтировали советскую символику.".