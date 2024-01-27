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Зображення Кремля і серпа з молотом прибрали у місті на Харківщині (фото)

Суспільство 12:08   27.01.2024
Вікторія Яковенко
Зображення Кремля і серпа з молотом прибрали у місті на Харківщині (фото) Фото: “Деколонізація. Україна”

У місті Люботин демонтували радянську символіку.

Зокрема, позбулися зображення Кремля та серпа з молотом, повідомили в телеграм-каналі «Деколонізація. Україна».

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2024 в 12:08;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Люботин демонтували радянську символіку.".