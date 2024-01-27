Зображення Кремля і серпа з молотом прибрали у місті на Харківщині (фото)
Фото: “Деколонізація. Україна”
У місті Люботин демонтували радянську символіку.
Зокрема, позбулися зображення Кремля та серпа з молотом, повідомили в телеграм-каналі «Деколонізація. Україна».
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: кремль, Люботин, серп, символика, советская, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2024 в 12:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Люботин демонтували радянську символіку.".