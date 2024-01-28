Грозит ли Харькову новое наступление РФ: оценка комитета ВР по нацбезопасности
На сегодня от разведки нет информации о подготовке Россией наступления со стороны госграницы с севера, рассказал народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, отвечая на вопрос о возможных угрозах для Киева и Харькова.
«На сегодня от нашей разведки у нас нет информации о том, что они сейчас готовятся на земле к таким прорывам, наступлениям или атакам. Потому что это было бы видно по концентрации войск у границы. Такой концентрации войск ни в Беларуси, ни вблизи границы с Россией нет на сегодня. Если они и планируют, то только в высоких кабинетах. И опять же, мы увидим какие-то реальные действия, я думаю, что после переизбрания Путина, или переназначения, если хотите, Путина на пост президента РФ. Тогда у него будут развязаны руки. Тогда, по нашим данным, он планирует еще одну волну мобилизации, которую, возможно, как-то будет думать использовать против нас, возможно, с севера. Но на сегодня каких-то доказательств этого не существует», — отметил Чернев в интервью «Новини. LIVE».
При этом он отметил, что пока неясно, какого сценария будет придерживаться Кремль весной, после президентских выборов.
«На сегодня, по нашей информации, основная задача — это выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. Относительно наступления с севера, такой информации на сегодня нет… Надо исходить из тех ресурсов, которые они будут иметь. Тогда они наступали группировкой в 160 тысяч. Сейчас им нужно пополнять бригады, которые сейчас воюют на восточном и южном направлениях. Им нужны резервы. Поэтому говорить о том, что новая волна мобилизации будет для нового наступления, я бы также пока не говорил», — добавил нардеп.
Видео: «Новини. LIVE»
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- Категории: Общество, Политика, Украина, Харьков; Теги: киев, наступ, наступление, Путин, Харьков., Чернев;
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- • Дата публикации материала: 28 января 2024 в 16:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сегодня от разведки нет информации о подготовке Россией наступления со стороны госграницы с севера, рассказал народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.".