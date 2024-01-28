Чи загрожує Харкову новий наступ РФ: оцінка комітету ВР із нацбезпеки

На сьогодні від розвідки немає інформації щодо підготовки Росією наступу з боку держкордону з півночі, розповів народний депутат, заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, відповідаючи на питання щодо можливих загроз для Києва та Харкова.

“На сьогодні від нашої розвідки у нас немає інформації про те, що вони зараз готуються на землі до таких проривів, наступів чи атак. Тому що це було б видно з концентрації військ біля кордону. Такої концентрації військ ані в Білорусі, ані поблизу кордону з Росією немає на сьогодні. Якщо вони й планують, то тільки в високих кабінетах. І знову ж таки, ми побачимо якісь реальні дії, я думаю, що після переобрання Путіна, або перепризначення, якщо хочете, Путіна на пост президента РФ. Тоді в нього будуть розв’язані руки. Тоді, за нашими даними, він планує ще одну хвилю мобілізації, яку, можливо, якось буде думати використовувати проти нас, можливо, з півночі. Але на сьогодні якихось доказів цього не існує”, — зазначив Чернєв в інтерв’ю “Новини. LIVE”.

При цьому він зазначив, що поки що неясно, якого сценарію дотримуватиметься Кремль навесні, після президентських виборів.

“На сьогодні, за нашою інформацією, основна задача – це вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Щодо наступу з півночі, такої інформації на сьогодні немає… Треба виходити з тих ресурсів, які вони матимуть. Тоді вони наступали угрупованням у 160 тисяч. Зараз їм потрібно поповнювати бригади, які зараз воюють на східному та південному напрямках. Їм потрібні резерви. Тому говорити про те, що нова хвиля мобілізації буде задля нового наступу, я б також поки не говорив”, — додав нардеп.

Відео: “Новини. LIVE”