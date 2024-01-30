Ночью мороз, днем — «плюс»: прогноз погоды в Харькове и области на 31 января
В среду, 31 января, в Харькове и области — переменная облачность, осадки не прогнозируют. На дорогах местами гололед.
В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 3 до 5 градусов мороза, днем — от 2 до 4 тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью — от 3 до 8 градусов мороза, днем — от 0 до 5 тепла.
Ветер западный, 3 — 8 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: зима, погода, прогноз, Харьков, январь;
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- • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 20:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 31 января, в Харькове и области — переменная облачность, осадки не прогнозируют. На дорогах местами гололед.".