Ночью мороз, днем — «плюс»: прогноз погоды в Харькове и области на 31 января

В среду, 31 января, в Харькове и области — переменная облачность, осадки не прогнозируют. На дорогах местами гололед.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 3 до 5 градусов мороза, днем — от 2 до 4 тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью — от 3 до 8 градусов мороза, днем — от 0 до 5 тепла.

Ветер западный, 3 — 8 м/с.