Уночі мороз, удень – “плюс”: прогноз погоди в Харкові та області на 31 січня

У середу, 31 січня, у Харкові та області – мінлива хмарність, опади не прогнозують. На дорогах місцями ожеледиця.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 3 до 5 градусів морозу, вдень – від 2 до 4 тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі – від 3 до 8 градусів морозу, вдень – від 0 до 5 тепла.

Вітер західний, 3 – 8 м/с.