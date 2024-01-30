Уночі мороз, удень – “плюс”: прогноз погоди в Харкові та області на 31 січня
У середу, 31 січня, у Харкові та області – мінлива хмарність, опади не прогнозують. На дорогах місцями ожеледиця.
У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 3 до 5 градусів морозу, вдень – від 2 до 4 тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
По області вночі – від 3 до 8 градусів морозу, вдень – від 0 до 5 тепла.
Вітер західний, 3 – 8 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2024 в 20:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 31 січня, у Харкові та області – мінлива хмарність, опади не прогнозують. На дорогах місцями ожеледиця.".