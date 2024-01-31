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На Харьковщине ищут мужчину, который две недели назад ушел из дома

Общество 13:02   31.01.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине ищут мужчину, который две недели назад ушел из дома Фото: ГУНП в Харьковской области

Полиция просит помочь в поисках 50-летнего жителя Чугуева Сергея Могилевского.

Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении 17 января. Он до сих пор не вернулся, отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Приметы пропавшего: с виду 50 лет, короткие темные волосы, темные глаза, овальное лицо.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о пропавшем, просят срочно сообщить по телефонам: 8-057-46-2-20-13, 050-135-00-68, 097-811-80-57, 050-711-00 -06.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 января 2024 в 13:02;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция просит помочь в поисках 50-летнего жителя Чугуева Сергея Могилевского.".