На Харьковщине ищут мужчину, который две недели назад ушел из дома
Фото: ГУНП в Харьковской области
Полиция просит помочь в поисках 50-летнего жителя Чугуева Сергея Могилевского.
Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении 17 января. Он до сих пор не вернулся, отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Приметы пропавшего: с виду 50 лет, короткие темные волосы, темные глаза, овальное лицо.
Всех, кто имеет какую-либо информацию о пропавшем, просят срочно сообщить по телефонам: 8-057-46-2-20-13, 050-135-00-68, 097-811-80-57, 050-711-00 -06.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дім, дом, поиск, полиция, пропал, харьковщина, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 31 января 2024 в 13:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция просит помочь в поисках 50-летнего жителя Чугуева Сергея Могилевского.".