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На Харківщині шукають чоловіка, який два тижні тому пішов з дому

Суспільство 13:02   31.01.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині шукають чоловіка, який два тижні тому пішов з дому Фото: ГУНП в Харківській області

Поліція просить допомогти в пошуках 50-річного жителя Чугуєва Сергія Могілевського.

Чоловік пішов з дому у невідомому напрямку 17 січня. Він досі не повернувся, зазначили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Прикмети зниклого: на вигляд 50 років, коротке темне волосся, темні очі, овальне обличчя.

Усіх, хто має будь-яку інформацію про зниклого, просять терміново повідомити за телефонами: 8-057-46-2-20-13, 050-135-00-68, 097-811-80-57, 050-711-00-06.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2024 в 13:02;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція просить допомогти в пошуках 50-річного жителя Чугуєва Сергія Могілевського.".