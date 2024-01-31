На Харківщині шукають чоловіка, який два тижні тому пішов з дому
Фото: ГУНП в Харківській області
Поліція просить допомогти в пошуках 50-річного жителя Чугуєва Сергія Могілевського.
Чоловік пішов з дому у невідомому напрямку 17 січня. Він досі не повернувся, зазначили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Прикмети зниклого: на вигляд 50 років, коротке темне волосся, темні очі, овальне обличчя.
Усіх, хто має будь-яку інформацію про зниклого, просять терміново повідомити за телефонами: 8-057-46-2-20-13, 050-135-00-68, 097-811-80-57, 050-711-00-06.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2024 в 13:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція просить допомогти в пошуках 50-річного жителя Чугуєва Сергія Могілевського.".