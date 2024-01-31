Скрывавшуюся от суда женщину, которая хранила гранату, поймали на Харьковщине

Женщина хранила гранату и наркотики в Малиновской территориальной громаде, сообщила Нацполиция.

Туда подозрительные лица приходили в одну из квартир по улице Соича. Полицейские выехали по адресу и в коридоре квартиры нашли предмет, похожий на гранату. Обыскав помещение, копы нашли гранату с взрывателем, и четыре зип-пакета с порошкообразным веществом, похожим на психотропное вещество «PVP», зип-пакет из измельченного вещественного растительного происхождения, похожую на каннабис, и несколько устройств для употребления наркотических веществ.

Все обнаруженное полицейские изъяли и направили на экспертизу.

Следователи открыли два уголовных дела по ч. 1 ст. 263 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения) и ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УКУ.

Также полицейские выяснили, что 35-летняя женщина пряталась от отбывания наказания, за что ее объявили в розыск.

Правоохранители доставили правонарушительницу в Чугуевское районное управление полиции.