Жінку, яка переховувалася від суду і зберігала гранату, впіймали на Харківщині
Жінка зберігала гранату та наркотики у Малиновській територіальній громаді, повідомила Нацполіція.
У Малинівській територіальній громаді підозрілі особи приходили до однієї з квартир по вулиці Соїча. Поліцейські виїхали за адресою і в коридорі квартири знайшли предмет, схожий на гранату. Обшукавши приміщення, копи виявили гранату з підривачем, та чотири зіп-пакети із порошкоподібною речовиною, схожею на психотропну речовину «PVP», зіп-пакет з подрібненою речовинної рослинного походження, схожу на канабіс, та декілька пристроїв для вживання наркотичних речовин.
Усе виявлене поліцейські вилучили та направили на експертизу.
Слідчі відкрили два кримінальних провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне придбання, зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу) та ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ.
Також поліціянти з’ясували, що 35-річна жінка ухилялася від відбування покарання, за що її було оголошено у розшук.
Правоохоронці доставили правопорушницю до Чугуївського районного управління поліції.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: граната, жінка, наркотики, Нацполиция, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2024 в 16:24;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жінка зберігала гранату та наркотики у Малиновській територіальній громаді, повідомила Нацполіція.".