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Жінку, яка переховувалася від суду і зберігала гранату, впіймали на Харківщині

Події 16:24   31.01.2024
Оксана Якушко
Жінку, яка переховувалася від суду і зберігала гранату, впіймали на Харківщині

Жінка зберігала гранату та наркотики у Малиновській територіальній громаді, повідомила Нацполіція.

У Малинівській територіальній громаді підозрілі особи приходили до однієї з квартир по вулиці Соїча. Поліцейські виїхали за адресою і в коридорі квартири знайшли предмет, схожий на гранату. Обшукавши приміщення, копи виявили гранату з підривачем, та чотири зіп-пакети із порошкоподібною речовиною, схожею на психотропну речовину «PVP», зіп-пакет з подрібненою речовинної рослинного походження, схожу на канабіс, та декілька пристроїв для вживання наркотичних речовин.

Усе виявлене поліцейські вилучили та направили на експертизу.

Слідчі відкрили два кримінальних провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне придбання, зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу) та ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ.

Також поліціянти з’ясували, що 35-річна жінка ухилялася від відбування покарання, за що її було оголошено у розшук.

Правоохоронці доставили правопорушницю до Чугуївського районного управління поліції.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2024 в 16:24;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жінка зберігала гранату та наркотики у Малиновській територіальній громаді, повідомила Нацполіція.".