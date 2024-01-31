Жінку, яка переховувалася від суду і зберігала гранату, впіймали на Харківщині

Жінка зберігала гранату та наркотики у Малиновській територіальній громаді, повідомила Нацполіція.

У Малинівській територіальній громаді підозрілі особи приходили до однієї з квартир по вулиці Соїча. Поліцейські виїхали за адресою і в коридорі квартири знайшли предмет, схожий на гранату. Обшукавши приміщення, копи виявили гранату з підривачем, та чотири зіп-пакети із порошкоподібною речовиною, схожею на психотропну речовину «PVP», зіп-пакет з подрібненою речовинної рослинного походження, схожу на канабіс, та декілька пристроїв для вживання наркотичних речовин.

Усе виявлене поліцейські вилучили та направили на експертизу.

Слідчі відкрили два кримінальних провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне придбання, зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу) та ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ.

Також поліціянти з’ясували, що 35-річна жінка ухилялася від відбування покарання, за що її було оголошено у розшук.

Правоохоронці доставили правопорушницю до Чугуївського районного управління поліції.