Мокрый снег. Какая будет погода 2 февраля в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 2 февраля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
По Харьковской области:
Небольшой снег, мокрый снег 🌨. Слабое налипание мокрого снега, слабая метель. 🌬
На дорогах гололедица.💧❄️
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с, днем местами порывы, 15 — 20 м/с.
Температура воздуха в течение суток от 2° мороза❄️ до 3° тепла.
По Харькову:
Небольшой снег, мокрый снег. Слабое налипание мокрого снега, слабая метель.
На дорогах гололедица.💧❄️
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха в течение суток 0 — 2° тепла.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: метеопрогноз, мокрый снег, погода, прогноз, прогноз погоды, сніг, Харьков, Харьковская область, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 1 февраля 2024 в 21:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 2 февраля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".