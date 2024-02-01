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Мокрый снег. Какая будет погода 2 февраля в Харькове и области

Общество 21:40   01.02.2024
Оксана Якушко
Мокрый снег. Какая будет погода 2 февраля в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 2 февраля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По Харьковской области:

Небольшой снег, мокрый снег 🌨. Слабое налипание мокрого снега, слабая метель. 🌬
На дорогах гололедица.💧❄️
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с, днем местами порывы, 15 — 20 м/с.
Температура воздуха в течение суток от 2° мороза❄️ до 3° тепла.

По Харькову:

Небольшой снег, мокрый снег. Слабое налипание мокрого снега, слабая метель.
На дорогах гололедица.💧❄️
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха в течение суток 0 — 2° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 февраля 2024 в 21:40;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 2 февраля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".