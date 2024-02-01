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Мокрий сніг. Якою буде погода 2 лютого у Харкові та області

Суспільство 21:40   01.02.2024
Оксана Якушко
Мокрий сніг. Якою буде погода 2 лютого у Харкові та області Фото: Василь Голосний

Прогноз погоди на завтра, 2 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології. 

По Харківській області:

Невеликий сніг, мокрий сніг🌨. Слабке налипання мокрого снігу, слабка хуртовина.🌬

На дорогах ожеледиця.💧❄️

Вітер північно – західний↘️, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡 протягом доби від 2° морозу❄️ до 3° тепла.

По Харкову:

Невеликий сніг, мокрий сніг.🌨 Слабке налипання мокрого снігу, слабка хуртовина.🌬

На дорогах ожеледиця.💧❄️

Вітер північно – західний↘️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡 протягом доби 0 – 2° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2024 в 21:40;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 2 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології. ".