Мокрий сніг. Якою буде погода 2 лютого у Харкові та області
Фото: Василь Голосний
Прогноз погоди на завтра, 2 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По Харківській області:
Невеликий сніг, мокрий сніг🌨. Слабке налипання мокрого снігу, слабка хуртовина.🌬
На дорогах ожеледиця.💧❄️
Вітер північно – західний↘️, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с.
Температура повітря🌡 протягом доби від 2° морозу❄️ до 3° тепла.
По Харкову:
Невеликий сніг, мокрий сніг.🌨 Слабке налипання мокрого снігу, слабка хуртовина.🌬
На дорогах ожеледиця.💧❄️
Вітер північно – західний↘️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡 протягом доби 0 – 2° тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2024 в 21:40;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 2 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології. ".