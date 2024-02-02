«єВідновлення»: сколько получили компенсаций харьковчане, сообщили в мэрии

Жители Харькова получили более 327 миллионов гривен на ремонт поврежденного обстрелами РФ жилья в рамках программы «єВідновлення».

«В целом в департамент жилищно-коммунального хозяйства поступило более 11,3 тысячи обращений на возмещение ущерба, нанесенного обстрелами», — сообщили в Харьковском горсовете.

В мэрии напомнили, заявки на компенсацию на ремонт поврежденного обстрелами жилья подаются через приложение «Дія». Также обратиться можно в любой ЦПАУ в Харькове или нотариус.