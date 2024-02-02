«єВідновлення»: сколько получили компенсаций харьковчане, сообщили в мэрии
Фото: Харьковский горсовет
Жители Харькова получили более 327 миллионов гривен на ремонт поврежденного обстрелами РФ жилья в рамках программы «єВідновлення».
«В целом в департамент жилищно-коммунального хозяйства поступило более 11,3 тысячи обращений на возмещение ущерба, нанесенного обстрелами», — сообщили в Харьковском горсовете.
В мэрии напомнили, заявки на компенсацию на ремонт поврежденного обстрелами жилья подаются через приложение «Дія». Также обратиться можно в любой ЦПАУ в Харькове или нотариус.
Читайте также: 870 тыс. грн получил житель Харьковщины за уничтоженное имущество, купил жилье
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: євідновлення, жилье, компенсации, міськрада, ремонт, Харьков, харьковчане;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««єВідновлення»: сколько получили компенсаций харьковчане, сообщили в мэрии»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 февраля 2024 в 13:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Харькова получили более 327 миллионов гривен на ремонт поврежденного обстрелами РФ жилья в рамках программы «єВідновлення».".