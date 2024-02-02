«єВідновлення»: скільки отримали компенсацій харків’яни, повідомили в мерії

Жителі Харкова отримали понад 327 мільйонів гривень на ремонт пошкодженого обстрілами РФ житла в межах програми «єВідновлення».

«Загалом до департаменту житлово-комунального господарства надійшло більше 11,3 тисячі звернень на відшкодування збитків, завданих обстрілами», – повідомили у Харківській міськраді.

У мерії нагадали, заявки на компенсацію на ремонт пошкодженого обстрілами житла подаються через застосунок «Дія». Також звернутися можна до будь-якого ЦНАПу в Харкові або нотаріуса.