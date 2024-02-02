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«єВідновлення»: скільки отримали компенсацій харків’яни, повідомили в мерії

Суспільство 13:36   02.02.2024
Вікторія Яковенко
«єВідновлення»: скільки отримали компенсацій харків’яни, повідомили в мерії Фото: Харківська міськрада

Жителі Харкова отримали понад 327 мільйонів гривень на ремонт пошкодженого обстрілами РФ житла в межах програми «єВідновлення».

«Загалом до департаменту житлово-комунального господарства надійшло більше 11,3 тисячі звернень на відшкодування збитків, завданих обстрілами», – повідомили у Харківській міськраді.

У мерії нагадали, заявки на компенсацію на ремонт пошкодженого обстрілами житла подаються через застосунок «Дія». Також звернутися можна до будь-якого ЦНАПу в Харкові або нотаріуса.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2024 в 13:36;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителі Харкова отримали понад 327 мільйонів гривень на ремонт пошкодженого обстрілами РФ житла в межах програми «єВідновлення».".