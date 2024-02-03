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Армия РФ пыталась прорвать оборону ВСУ у двух сел на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 18:59   03.02.2024
Оксана Горун
Армия РФ пыталась прорвать оборону ВСУ у двух сел на Харьковщине — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ 3 февраля в вечерней сводке сообщил об обстрелах, авиаударах и штурмах армии РФ на Харьковщине.

«На Купянском направлении нашими защитниками отражены две атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов: Купянск, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Песчаное Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности Синьковка, Ивановка, Кисловка, Котляровка Харьковской области», — проинформировали в Генштабе.

Обстрелы продолжались и на севере Харьковской области. Там под авиаударами в течение суток были: Бударки, Колодязное и Григоровка. Артиллерия и минометы РФ били по Казачьей Лопани, Огурцово, Малой Волчьей и Песчаному.

В целом на фронте за сутки зафиксировали 45 боевых столкновений. Россияне нанесли 54 авиаудара и совершили 33 обстрела из РСЗО.

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«В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по одному району сосредоточения личного состава и одному артиллерийскому средству противника», — сообщили в ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 февраля 2024 в 18:59;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ 3 февраля в вечерней сводке сообщил об обстрелах, авиаударах и штурмах армии РФ на Харьковщине".