Армия РФ пыталась прорвать оборону ВСУ у двух сел на Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ 3 февраля в вечерней сводке сообщил об обстрелах, авиаударах и штурмах армии РФ на Харьковщине.

«На Купянском направлении нашими защитниками отражены две атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов: Купянск, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Песчаное Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности Синьковка, Ивановка, Кисловка, Котляровка Харьковской области», — проинформировали в Генштабе.

Обстрелы продолжались и на севере Харьковской области. Там под авиаударами в течение суток были: Бударки, Колодязное и Григоровка. Артиллерия и минометы РФ били по Казачьей Лопани, Огурцово, Малой Волчьей и Песчаному.

В целом на фронте за сутки зафиксировали 45 боевых столкновений. Россияне нанесли 54 авиаудара и совершили 33 обстрела из РСЗО.

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«В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по одному району сосредоточения личного состава и одному артиллерийскому средству противника», — сообщили в ГШ.