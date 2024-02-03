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Армія РФ намагалася прорвати оборону ЗСУ біля двох сіл на Харківщині – Генштаб

Події 18:59   03.02.2024
Оксана Горун
Армія РФ намагалася прорвати оборону ЗСУ біля двох сіл на Харківщині – Генштаб

Генштаб ЗСУ 3 лютого у вечірньому зведенні повідомив про обстріли, авіаудари та штурми армії РФ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито дві атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів: Куп’янськ, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщане Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема: Синьківка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка Харківської області“, – поінформували в Генштабі.

Обстріли тривали й на півночі Харківської області. Там під авіаударами протягом доби були: Бударки, Колодязне та Григорівка. Артилерія та міномети РФ били по Козачій Лопані, Огірцевому, Малій Вовчій та Піщаному.

Загалом на фронті за добу зафіксували 45 бойових зіткнень. Росіяни завдали 54 авіаударів і здійснили 33 обстріли з РСЗВ.

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Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по одному району зосередження особового складу та одному артилерійському засобу противника“, – повідомили в ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2024 в 18:59;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ 3 лютого у вечірньому зведенні повідомив про обстріли, авіаудари та штурми армії РФ на Харківщині".