Россияне нанесли авиаудары по 8 населенным пунктам Харьковщины – Генштаб ВСУ
Фото: zn.ua
Россияне нанесли авиаудары по населенным пунктам Бударки, Колодязное, Григоровка, Купянск, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Песчаное Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении наши силы отразили 5 атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.
Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, атака, Генштаб ЗСУ, населенный пункт, обстрел, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 4 февраля 2024 в 07:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне нанесли авиаудары по населенным пунктам Бударки, Колодязное, Григоровка, Купянск, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Песчаное Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".