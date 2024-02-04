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Россияне нанесли авиаудары по 8 населенным пунктам Харьковщины – Генштаб ВСУ

Происшествия 07:45   04.02.2024
Оксана Якушко
Россияне нанесли авиаудары по 8 населенным пунктам Харьковщины – Генштаб ВСУ Фото: zn.ua

Россияне нанесли авиаудары по населенным пунктам Бударки, Колодязное, Григоровка, Купянск, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Песчаное Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении наши силы отразили 5 атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 февраля 2024 в 07:45;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне нанесли авиаудары по населенным пунктам Бударки, Колодязное, Григоровка, Купянск, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Песчаное Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".