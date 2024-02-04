Россияне нанесли авиаудары по 8 населенным пунктам Харьковщины – Генштаб ВСУ

Россияне нанесли авиаудары по населенным пунктам Бударки, Колодязное, Григоровка, Купянск, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Песчаное Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении наши силы отразили 5 атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.