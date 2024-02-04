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Росіяни завдали авіаударів по 8 населених пунктах Харківщини – Генштаб ЗСУ

Події 07:45   04.02.2024
Оксана Якушко
Росіяни завдали авіаударів по 8 населених пунктах Харківщини – Генштаб ЗСУ

Авіаційних ударів зазнали Бударки, Колодязне, Григорівка, Куп’янськ, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщане Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ. 

На Куп’янському напрямку наші сили відбили 5 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2024 в 07:45;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Авіаційних ударів зазнали Бударки, Колодязне, Григорівка, Куп’янськ, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщане Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ. ".