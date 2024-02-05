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15 лет дали женщине и мужчине, сливавшим РФ расположение ВСУ на Харьковщине

Происшествия 16:53   05.02.2024
Оксана Якушко
15 лет дали женщине и мужчине, сливавшим РФ расположение ВСУ на Харьковщине

Осужденные — жительница Чугуевского района, которая передавала разведданные в РФ через своего экс-мужа, и ее сообщник — работник энергогенерирующей компании, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

В конце февраля 2022 года харьковчанка начала общаться со своим бывшим мужем, боевиком так называемой «ЛНР». Тот попросил женщину собирать информацию об ВСУ и патриотах Харьковщины.
Женщина предложила помогать ей своему знакомому из Харькова. Совместно они искали нужную информацию, а затем передавали ее через мессенджер «Telegram».

В июле 2022 года женщина также начала общаться с работником Генштаба РФ, от которого получила задание — передавать информацию о передвижении сил и средств ВСУ на территории Харьковского региона.

Кроме того, женщина получила дополнительную задачу: собрать подробную информацию о сотрудниках СБУ, которые дислоцируются в Чугуевском районе.

Выполнить поручение она не успела, потому что СБУ задержала обоих информаторов.
На суде мужчина признал свою вину частично, но добавил, что его действия не нанесли никакого вреда Украине.

Женщина считает себя невиновной. Объяснила, что общалась с экс-мужем исключительно по поводу их общей дочери.

Приговор вынесла коллегия судей Киевского райсуда Харькова.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2024 в 16:53;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Осужденные — жительница Чугуевского района, которая передавала разведданные в РФ через своего экс-мужа, и ее сообщник — работник энергогенерирующей компании, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.".