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15 років дали жінці та чоловіку, які зливали РФ розташування ЗСУ на Харківщині

Події 16:53   05.02.2024
Оксана Якушко
15 років дали жінці та чоловіку, які зливали РФ розташування ЗСУ на Харківщині

Засуджені – мешканка Чугуївського району, яка передавала розвіддані до РФ через свого ексчоловіка, та її спільник – працівник енергогенеруючої компанії, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Наприкінці лютого 2022 року харків’янка почала спілкуватись зі своїм колишнім чоловіком, який є бойовиком так званої «ЛНР». Той попросив жінку збирати інформацію про ЗСУ та патріотів Харківщини.

Жінка запропонувала допомогати їй своєму знайомому з Харкова. Спільно вони шукали потрібну інформацію, а потім передавали її через месенджер бойовику так званої «ЛНР».

У липні 2022 року жінка також почала спілкуватись з працівником Генштабу рф, від якого отримала завдання — передавати інформацію про пересування сил та засобів ЗСУ на території Харківського регіону.

Жінка спільно зі знайомим збирали відомості, а після цього відображали на карті місця розташування українських військових та передавали все це колишньому чоловіку через месенджер «Telegram».

Крім того, жінка отримала додаткове завдання від представника країни-агресора: зібрати детальну інформацію про співробітників СБУ, які дислокуються у Чугуївському районі.

Виконати доручення вона не встигла, бо СБУ затримала обох інформаторів.

У судовому засіданні чоловік визнав свою вину частково, проте додав, що його дії не завдали жодної шкоди Україні.

Жінка вважає себе невинуватою. Пояснила, що спілкувалась з ексчоловіком виключно щодо їхньої спільної доньки.

Вирок винесла колегія суддів Київського районного суду Харкова.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2024 в 16:53;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Засуджені – мешканка Чугуївського району, яка передавала розвіддані до РФ через свого ексчоловіка, та її спільник – працівник енергогенеруючої компанії, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.".