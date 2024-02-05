15 років дали жінці та чоловіку, які зливали РФ розташування ЗСУ на Харківщині
Засуджені – мешканка Чугуївського району, яка передавала розвіддані до РФ через свого ексчоловіка, та її спільник – працівник енергогенеруючої компанії, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Наприкінці лютого 2022 року харків’янка почала спілкуватись зі своїм колишнім чоловіком, який є бойовиком так званої «ЛНР». Той попросив жінку збирати інформацію про ЗСУ та патріотів Харківщини.
Жінка запропонувала допомогати їй своєму знайомому з Харкова. Спільно вони шукали потрібну інформацію, а потім передавали її через месенджер бойовику так званої «ЛНР».
У липні 2022 року жінка також почала спілкуватись з працівником Генштабу рф, від якого отримала завдання — передавати інформацію про пересування сил та засобів ЗСУ на території Харківського регіону.
Жінка спільно зі знайомим збирали відомості, а після цього відображали на карті місця розташування українських військових та передавали все це колишньому чоловіку через месенджер «Telegram».
Крім того, жінка отримала додаткове завдання від представника країни-агресора: зібрати детальну інформацію про співробітників СБУ, які дислокуються у Чугуївському районі.
Виконати доручення вона не встигла, бо СБУ затримала обох інформаторів.
У судовому засіданні чоловік визнав свою вину частково, проте додав, що його дії не завдали жодної шкоди Україні.
Жінка вважає себе невинуватою. Пояснила, що спілкувалась з ексчоловіком виключно щодо їхньої спільної доньки.
Вирок винесла колегія суддів Київського районного суду Харкова.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: жінка, предатели, приговор, рф, СБУ, суд, Харьковская областная прокуратура, чоловік, Чугуевский район, экс-муж;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2024 в 16:53;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Засуджені – мешканка Чугуївського району, яка передавала розвіддані до РФ через свого ексчоловіка, та її спільник – працівник енергогенеруючої компанії, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.".