Мародера, «обчистившего» поврежденную многоэтажку, поймали в Харькове (фото)
Фото: УПП в Харьковской области
Мужчину, выносившего какие-то вещи из поврежденного вражеским обстрелом дома в Киевском районе Харькова, заметили днем 5 февраля патрульные полицейские.
Когда мужчину остановили для проверки, тот признался, что пытался вынести из одной из квартир электроприборы, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Оказалось, что гражданин находится в розыске по ч. 4 ст. 185 (кража в условиях военного положения) УКУ. Патрульные передали задержанного следователям.
Фото: УПП в Харьковской области
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: вор, квартира, мародер, полиция, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 5 февраля 2024 в 20:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчину, выносившего какие-то вещи из поврежденного вражеским обстрелом дома в Киевском районе Харькова, заметили днем 5 февраля патрульные полицейские.".