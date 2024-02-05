Мародера, «обчистившего» поврежденную многоэтажку, поймали в Харькове (фото)

Мужчину, выносившего какие-то вещи из поврежденного вражеским обстрелом дома в Киевском районе Харькова, заметили днем 5 февраля патрульные полицейские.

Когда мужчину остановили для проверки, тот признался, что пытался вынести из одной из квартир электроприборы, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Оказалось, что гражданин находится в розыске по ч. 4 ст. 185 (кража в условиях военного положения) УКУ. Патрульные передали задержанного следователям.



Фото: УПП в Харьковской области