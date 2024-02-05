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Мародера, «обчистившего» поврежденную многоэтажку, поймали в Харькове (фото)

Происшествия 20:26   05.02.2024
Елена Нагорная
Мародера, «обчистившего» поврежденную многоэтажку, поймали в Харькове (фото) Фото: УПП в Харьковской области

Мужчину, выносившего какие-то вещи из поврежденного вражеским обстрелом дома в Киевском районе Харькова, заметили днем 5 февраля патрульные полицейские.

Когда мужчину остановили для проверки, тот признался, что пытался вынести из одной из квартир электроприборы, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Оказалось, что гражданин находится в розыске по ч. 4 ст. 185 (кража в условиях военного положения) УКУ. Патрульные передали задержанного следователям.


Фото: УПП в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2024 в 20:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчину, выносившего какие-то вещи из поврежденного вражеским обстрелом дома в Киевском районе Харькова, заметили днем 5 февраля патрульные полицейские.".