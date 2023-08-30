Мародер, орудовавший прошлым летом под Харьковом, получил реальный срок
К 5 годам тюрьмы приговорен 42-летний мужчина, который в течение июля 2022 года обворовывал здания швейных предприятий в селах Липцы и Слобожанское под Харьковом.
Всего установлено 12 эпизодов краж. Пользуясь тем, что здания швейных предприятий повреждены в результате российских обстрелов, мужчина проникал в помещения цехов, выносил ткани и уже готовую продукцию, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
Харьковский райсуд Харьковской области приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы и на основании ст. 75 УК освободил от отбывания наказания с испытательным сроком в 3 года.
«Прокуроры обжаловали указанный приговор на основании неправильного применения закона Украины об уголовной ответственности и несоответствия назначенного наказания степени тяжести уголовного преступления и личности обвиняемого. Коллегия судей судебной палаты по уголовным делам Харьковского апелляционного суда поддержала позицию прокуратуры. Приговор суда апелляционной инстанции вступил в силу», — рассказали в прокуратуре.
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- • Дата публикации материала: 30 августа 2023 в 11:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К 5 годам тюрьмы приговорен 42-летний мужчина, который в течение июля 2022 года обворовывал здания швейных предприятий в селах Липцы и Слобожанское под Харьковом.".