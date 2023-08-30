Мародер, який орудував минулого літа під Харковом, отримав реальний строк
До 5 років в’язниці засуджено 42-річного чоловіка, який протягом липня 2022 року обкрадав будівлі швейних підприємств у селах Липці та Слобожанське під Харковом.
Усього встановлено 12 епізодів крадіжок. Користуючись тим, що будівлі швейних підприємств пошкоджені внаслідок російських обстрілів, чоловік проникав у приміщення цехів, виносив тканини та вже готову продукцію, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
Харківський райсуд Харківської області засудив чоловіка до 5 років позбавлення волі та на підставі ст. 75 КК звільнив від відбування покарання з випробувальним строком у 3 роки.
“Прокурори оскаржили зазначений вирок з підстав неправильного застосування закону України про кримінальну відповідальність та невідповідності призначеного покарання ступеня тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого. Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Харківського апеляційного суду підтримала позицію прокуратури. Вирок суду апеляційної інстанції набрав чинності”, – розповіли у прокуратурі.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2023 в 11:06;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До 5 років в’язниці засуджено 42-річного чоловіка, який протягом липня 2022 року обкрадав будівлі швейних підприємств у селах Липці та Слобожанське під Харковом.".