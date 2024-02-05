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Мародера, що “обчистив” пошкоджену багатоповерхівку, спіймали в Харкові (фото)

Події 20:26   05.02.2024
Олена Нагорна
Мародера, що “обчистив” пошкоджену багатоповерхівку, спіймали в Харкові (фото)

Чоловіка, який виносив якісь речі із пошкодженого ворожим обстрілом будинку у Київському районі Харкова, помітили вдень 5 лютого патрульні поліцейські.

Коли чоловіка зупинили для перевірки, той зізнався, що намагався винести з однієї з квартир електроприлади, повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Виявилося, що громадянин перебуває у розшуку за ч. 4 ст. 185 (крадіжка в умовах воєнного стану) ККУ. Патрульні передали затриманого слідчим.


Фото: УПП у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2024 в 20:26;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловіка, який виносив якісь речі із пошкодженого ворожим обстрілом будинку у Київському районі Харкова, помітили вдень 5 лютого патрульні поліцейські.".