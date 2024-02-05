Мародера, що “обчистив” пошкоджену багатоповерхівку, спіймали в Харкові (фото)
Чоловіка, який виносив якісь речі із пошкодженого ворожим обстрілом будинку у Київському районі Харкова, помітили вдень 5 лютого патрульні поліцейські.
Коли чоловіка зупинили для перевірки, той зізнався, що намагався винести з однієї з квартир електроприлади, повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
Виявилося, що громадянин перебуває у розшуку за ч. 4 ст. 185 (крадіжка в умовах воєнного стану) ККУ. Патрульні передали затриманого слідчим.
Фото: УПП у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2024 в 20:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловіка, який виносив якісь речі із пошкодженого ворожим обстрілом будинку у Київському районі Харкова, помітили вдень 5 лютого патрульні поліцейські.".