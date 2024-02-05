Неразорвавшуюся авиабомбу, упавшую на сарай, уничтожили саперы на Харьковщине

Накануне россияне сбросили авиабомбу КАБ-250 на поселок Великий Бурлук Купянского района, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Одна из управляемых авиабомб упала на частный двор, повредив сараи и курятники, но, к счастью, не разорвалась.

Саперы ГСЧС идентифицировали неразорванный боеприпас как КАБ-250, изъяли его и уничтожили на специально подготовленной площадке за пределами поселка.