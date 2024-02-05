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Неразорвавшуюся авиабомбу, упавшую на сарай, уничтожили саперы на Харьковщине

Происшествия 17:21   05.02.2024
Оксана Якушко
Неразорвавшуюся авиабомбу, упавшую на сарай, уничтожили саперы на Харьковщине

Накануне россияне сбросили авиабомбу КАБ-250 на поселок Великий Бурлук Купянского района, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Одна из управляемых авиабомб упала на частный двор, повредив сараи и курятники, но, к счастью, не разорвалась.

Саперы ГСЧС идентифицировали неразорванный боеприпас как КАБ-250, изъяли его и уничтожили на специально подготовленной площадке за пределами поселка.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2024 в 17:21;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне россияне сбросили авиабомбу КАБ-250 на поселок Великий Бурлук Купянского района, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".