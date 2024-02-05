Нерозірвану авіабомбу, яку скинули на сарай, знищили сапери на Харківщині

Напередодні росіяни скинули авіабомбу КАБ-250 на селище Великий Бурлук Куп’янського району, повідомили у ДСНС у Харківській області.

Одна з керованих авіабомб впала на приватне подвір’я, пошкодивши сараї та курники, але, на щастя, не розірвалася.

Сапери ДСНС ідентифікували нерозірваний боєприпас як КАБ-250, вилучили його і знищили на спеціально підготовленому майданчику за межами селища.