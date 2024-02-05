Нерозірвану авіабомбу, яку скинули на сарай, знищили сапери на Харківщині
Напередодні росіяни скинули авіабомбу КАБ-250 на селище Великий Бурлук Куп’янського району, повідомили у ДСНС у Харківській області.
Одна з керованих авіабомб впала на приватне подвір’я, пошкодивши сараї та курники, але, на щастя, не розірвалася.
Сапери ДСНС ідентифікували нерозірваний боєприпас як КАБ-250, вилучили його і знищили на спеціально підготовленому майданчику за межами селища.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авиабомба, Велкиий Бурлук, ГСЧС в Харьковской области, КАБ-250, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2024 в 17:21;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні росіяни скинули авіабомбу КАБ-250 на селище Великий Бурлук Куп’янського району, повідомили у ДСНС у Харківській області.".