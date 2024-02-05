Рождаемость в Харькове сократилась в три раза за время вторжения

До полномасштабной войны в Харькове за год было около 8000 родов (иногда и 10 тысяч), в минувшем году — 2800. Такие данные привела в интервью «Українському радіо» вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан.

Она отметила, что количество родов в Харькове сократилось «намного».

«У нас было 8 тысяч, было время, когда и 10 тысяч (родов — Ред.). А в прошлом году — 2800, в 2022-м — 2500», — привела статистику заместитель мэра Харькова по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

При этом в городе сейчас работают все роддома, отметила она. Недавно восстановили после «прилетов» первый роддом на ул. Отакара Яроша.

«Все роддома у нас работают – третий, шестой, седьмой. Теперь будет работать первый. А перинатальный центр, несмотря на то, что у них было шесть «прилетов» и даже было время, когда они роды принимали в подвале, тоже работает», — сказала Горбунова-Рубан.

В целом в городе россияне повредили 41 из 63 медицинских учреждений.

«Но на сегодняшний день они практически все восстановлены. Есть укрытия, есть такие больницы, в которых очень глубокие укрытия, есть такие, где укрытия попроще. Мы делаем все, чтобы они работали», — подчеркнула вице-мэр.