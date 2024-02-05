Народжуваність у Харкові скоротилася утричі за час вторгнення
До повномасштабної війни у Харкові за рік було близько 8000 пологів (іноді й 10 тисяч), торік – 2800. Такі дані навела в інтерв’ю “Українському радіо” віцемерка Світлана Горбунова-Рубан.
Вона зазначила, що кількість пологів у Харкові скоротилася “набагато”.
“У нас було 8 тисяч, був час, коли й 10 тисяч (пологів – Ред.). А торік – 2800, 2022-го – 2500”, – навела статистику заступниця мера Харкова з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан.
При цьому в місті зараз працюють усі пологові будинки, зазначила вона. Нещодавно відновили після “прильотів” перший пологовий будинок на вул. Отакара Яроша.
“Усі пологові будинки у нас працюють – третій, шостий, сьомий. Тепер працюватиме перший. А перинатальний центр, попри те, що у них було шість “прильотів” і навіть був час, коли вони пологи приймали у підвалі, теж працює”, – сказала Горбунова-Рубан.
Загалом у місті росіяни пошкодили 41 із 63 медичних закладів.
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“Але на сьогодні вони практично всі відновлені. Є укриття, є такі лікарні, в яких дуже глибокі укриття, є такі, де укриття простіше. Ми робимо все, щоб вони працювали”, – наголосила віцемерка.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2024 в 09:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "До повномасштабної війни у Харкові за рік було близько 8000 пологів (іноді й 10 тисяч), торік – 2800. Такі дані навела в інтерв’ю “Українському радіо” віцемерка Світлана Горбунова-Рубан".