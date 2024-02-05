В Харькове – потребность во всех группах крови – Минздрав

На этой неделе в Харькове требуются все группы крови, сообщают в Министерстве здравоохранения Украины.

«По всей Украине остается стабильной высокая необходимость в донорской крови. Потребности динамичны и меняются каждый день в зависимости от обстоятельств», — говорится в сообщении.

Кроме Харькова, потребность во всех группах крови – в Виннице, Киеве, Одессе, Днепре, Николаеве и Кропивницком.

Найти свой город и спланировать донации можно в личном кабинете.

Напомним, Центр крови в Харькове находится на улице Клочковской, 366. Он работает с понедельника по пятницу, в субботу – с 8:00 до 14:00. Также сдать кровь можно в ТРЦ «Никольский» на 1 этаже во вторник, четверг и субботу с 09:00 до 15:00.