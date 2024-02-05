В Харькове – потребность во всех группах крови – Минздрав
Фото: Министерство здравоохранения Украины
На этой неделе в Харькове требуются все группы крови, сообщают в Министерстве здравоохранения Украины.
«По всей Украине остается стабильной высокая необходимость в донорской крови. Потребности динамичны и меняются каждый день в зависимости от обстоятельств», — говорится в сообщении.
Кроме Харькова, потребность во всех группах крови – в Виннице, Киеве, Одессе, Днепре, Николаеве и Кропивницком.
Найти свой город и спланировать донации можно в личном кабинете.
Напомним, Центр крови в Харькове находится на улице Клочковской, 366. Он работает с понедельника по пятницу, в субботу – с 8:00 до 14:00. Также сдать кровь можно в ТРЦ «Никольский» на 1 этаже во вторник, четверг и субботу с 09:00 до 15:00.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: донор, кровь, минздрав, потребность, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 5 февраля 2024 в 14:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На этой неделе в Харькове требуются все группы крови, сообщают в Министерстве здравоохранения Украины.".