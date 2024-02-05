У Харкові – потреба в усіх групах крові – МОЗ
Фото: МОЗ України
Цього тижня у Харкові потрібні всі групи крові, повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я України.
«По всій Україні стабільною лишається висока необхідність у донорській крові. Потреби динамічні і змінюються щодня залежно від обставин», – йдеться у повідомленні.
Крім Харкова, потреба в усіх групах крові – у Вінниці, Києві, Одесі, Дніпрі, Миколаєві та Кропивницькому.
Знайти своє місто та спланувати донації можна в особистому кабінеті.
Нагадаємо, Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366. Він працює з понеділка по п’ятницю, у суботу – з 8:00 до 14:00. Також здати кров можна у ТРЦ «Нікольський» на -1 поверсі у вівторок, четвер та суботу з 09:00 до 15:00.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: донор, кровь, минздрав, потребность, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2024 в 14:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цього тижня у Харкові потрібні всі групи крові, повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я України.".