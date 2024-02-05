У Харкові – потреба в усіх групах крові – МОЗ

Цього тижня у Харкові потрібні всі групи крові, повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я України.

«По всій Україні стабільною лишається висока необхідність у донорській крові. Потреби динамічні і змінюються щодня залежно від обставин», – йдеться у повідомленні.

Крім Харкова, потреба в усіх групах крові – у Вінниці, Києві, Одесі, Дніпрі, Миколаєві та Кропивницькому.

Знайти своє місто та спланувати донації можна в особистому кабінеті.

Нагадаємо, Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366. Він працює з понеділка по п’ятницю, у суботу – з 8:00 до 14:00. Також здати кров можна у ТРЦ «Нікольський» на -1 поверсі у вівторок, четвер та суботу з 09:00 до 15:00.