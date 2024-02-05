Live
  • Пн 05.02.2024
    • Харків
  •   +3°С
  • USD 37.57
  • EUR 40.88

У Харкові – потреба в усіх групах крові – МОЗ

Суспільство 14:37   05.02.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові – потреба в усіх групах крові – МОЗ Фото: МОЗ України

Цього тижня у Харкові потрібні всі групи крові, повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я України.

«По всій Україні стабільною лишається висока необхідність у донорській крові. Потреби динамічні і змінюються щодня залежно від обставин», – йдеться у повідомленні.

Крім Харкова, потреба в усіх групах крові – у Вінниці, Києві, Одесі, Дніпрі, Миколаєві та Кропивницькому.

Знайти своє місто та спланувати донації можна в особистому кабінеті.

Нагадаємо, Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366. Він працює з понеділка по п’ятницю, у суботу – з 8:00 до 14:00. Також здати кров можна у ТРЦ «Нікольський» на -1 поверсі у вівторок, четвер та суботу з 09:00 до 15:00.

Читайте також: Погані новини з центру крові: в яких групах є потреба в Харкові

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Найбільше українських біженців працюють у Данії, Чехії та Польщі
Найбільше українських біженців працюють у Данії, Чехії та Польщі
05.02.2024, 15:25
Синєгубов прокоментував плани РФ захопити Куп’янськ до березня
Синєгубов прокоментував плани РФ захопити Куп’янськ до березня
04.02.2024, 22:19
Авіабомба РФ пробила діру в домі жителів Харківщини, але не розірвалася (фото)
Авіабомба РФ пробила діру в домі жителів Харківщини, але не розірвалася (фото)
05.02.2024, 15:17
У Харкові – потреба в усіх групах крові – МОЗ
У Харкові – потреба в усіх групах крові – МОЗ
05.02.2024, 14:37
Зеленський звільненням виштовхує Залужного у політику – ВВС
Зеленський звільненням виштовхує Залужного у політику – ВВС
05.02.2024, 14:23
За секс із неповнолітніми – 3 роки тюрми: на Харківщині засудили залізничника
За секс із неповнолітніми – 3 роки тюрми: на Харківщині засудили залізничника
05.02.2024, 14:02

Новини за темою:

17:28
Дві лікарні Харківщини готуються робити операції з трансплантації органів
17:41
11-річній жительці Харківщини пересадили нирку від батька-військового (фото)
22:58
Шостий донорський пункт, де можна здати кров, відкрили у центрі Харкова
16:11
Понад триста робітників КП “ХТМ” здають кров у Харкові для військових
17:20
У Харкові знову шукають донорів: в яких групах крові є потреба

Ви читали новину: «У Харкові – потреба в усіх групах крові – МОЗ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2024 в 14:37;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цього тижня у Харкові потрібні всі групи крові, повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я України.".