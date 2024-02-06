Авиабомбы россиян обезвредили на Купянщине: момент взрыва (видео)
В Купянском районе на Харьковщине взрывотехники полиции обезвредили шариковые осколочные авиационные бомбы ШОАБ-0,5.
По данным Нацполиции Украины, эти авиабомбы – одни из самых опасных взрывных устройств.
«Ликвидация таких бомб осложняется тем, что невозможно предусмотреть расположение некоторых механизмов внутри устройства, а потому единой инструкции по разминированию не существует. Такие авиабомбы используются авиацией. Одна кассета РБК-500 содержит 565 шариковых авиабомб ШОАБ-0,5 и имеет большую зону поражения», – отметили правоохранители.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиабомбы, Купянщина, обезвредили, полиция, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2024 в 13:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянском районе на Харьковщине взрывотехники полиции обезвредили шариковые осколочные авиационные бомбы ШОАБ-0,5.".