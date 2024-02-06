Авиабомбы россиян обезвредили на Купянщине: момент взрыва (видео)

В Купянском районе на Харьковщине взрывотехники полиции обезвредили шариковые осколочные авиационные бомбы ШОАБ-0,5.

По данным Нацполиции Украины, эти авиабомбы – одни из самых опасных взрывных устройств.

«Ликвидация таких бомб осложняется тем, что невозможно предусмотреть расположение некоторых механизмов внутри устройства, а потому единой инструкции по разминированию не существует. Такие авиабомбы используются авиацией. Одна кассета РБК-500 содержит 565 шариковых авиабомб ШОАБ-0,5 и имеет большую зону поражения», – отметили правоохранители.