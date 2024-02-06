Авіабомби росіян знешкодили на Куп’янщині: момент вибуху (відео)
У Куп’янському районі на Харківщині вибухотехніки поліції знешкодили кулькові осколкові авіаційні бомби ШОАБ-0,5.
За даними Нацполіції України, ці авіабомби – одні з найнебезпечніших вибухових пристроїв.
«Ліквідація таких бомб ускладнюється тим, що неможливо передбачити розташування деяких механізмів всередині пристрою, а відтак єдиної інструкції щодо розмінування не існує. Такі авіабомби застосовуються авіацією. Одна касета РБК-500 містить 565 кулькових авіабомб ШОАБ-0,5 та має велику зону ураження», – зазначили правоохоронці.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 13:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янському районі на Харківщині вибухотехніки поліції знешкодили кулькові осколкові авіаційні бомби ШОАБ-0,5.".