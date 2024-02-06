Авіабомби росіян знешкодили на Куп’янщині: момент вибуху (відео)

У Куп’янському районі на Харківщині вибухотехніки поліції знешкодили кулькові осколкові авіаційні бомби ШОАБ-0,5.

За даними Нацполіції України, ці авіабомби – одні з найнебезпечніших вибухових пристроїв.

«Ліквідація таких бомб ускладнюється тим, що неможливо передбачити розташування деяких механізмів всередині пристрою, а відтак єдиної інструкції щодо розмінування не існує. Такі авіабомби застосовуються авіацією. Одна касета РБК-500 містить 565 кулькових авіабомб ШОАБ-0,5 та має велику зону ураження», – зазначили правоохоронці.