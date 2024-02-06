По меньшей мере 3 млн грн переплатит за рыбу харьковское КП — ХАЦ

Харьковское КП «Комбинат детского питания» хочет купить почти 116 тысяч килограммов замороженного хека по 151,5 гривны за килограмм. В ОО «Харьковский антикоррупционный центр» подсчитали: если сравнивать с ценами в супермаркетах, переплата составит более 3 миллионов гривен.

Соглашение на поставку рыбы на 17,5 миллиона гривен КП планирует заключить с ООО «Надежда-92», сообщают активисты со ссылкой на сайт Prozorro.

«Несмотря на существенную сумму тендера, другие участники на торги не пришли. Один из потенциальных участников сообщил в системе Prozorro о дискриминационных условиях: например, в договоре будет указано, что в случае, если заказчик оплачивает стоимость товара с опозданием, то штрафные санкции не будут накладываться», — отмечают в ХАЦ.

Антикоррупционеры подчеркивают, что предложение ООО «Надежда-92» — 151,5 гривны за килограмм с НДС — это достаточно дорого, тогда как в сети «АТБ» хек сейчас продают по 123,5 гривны за килограмм. Подобная цена и на рыбных базах.



«Для сравнения, в Харькове городская клиническая многопрофильная больница № 17 недавно заключила соглашение на покупку такой рыбы по 106 гривен за килограмм с НДС. Институт медицинской радиологии и онкологии в Харькове заключил соглашение на приобретение рыбы по 110 гривен за килограмм без НДС», — пишут члены ОО.

Антикоррупционеры отмечают, что директор КП «Комбинат детского питания» Надежда Тимофеева в 2022 году была бенефициаром созвучной частной фирмы «Надежда-92». Тимофеева также является бенефициаром ЧП «Грин+», у которого арендует помещение ООО «Надежда-92».