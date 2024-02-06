Щонайменше 3 млн грн переплатить за рибу харківське КП – ХАЦ

Харківське КП “Комбінат дитячого харчування” хоче купити майже 116 тисяч кілограмів замороженого хека по 151,5 гривні за кілограм. У ГО “Харківський антикорупційний центр” підрахували: якщо порівнювати з цінами у супермаркетах, переплата становитиме понад 3 мільйони гривень.

Угоду на постачання риби на 17,5 мільйона гривень КП планує укласти з ТОВ “Надія-92”, повідомляють активісти з посиланням на сайт Prozorro.

“Попри суттєву суму тендеру, інші учасники на торги не прийшли. Один із потенційних учасників повідомив у системі Prozorro про дискримінаційні умови: наприклад, у договорі буде вказано, що у випадку, якщо замовник сплачує вартість товару з запізненням, то штрафні санкції не будуть накладатись”, – зазначають у ХАЦ.

Антикорупціонери наголошують, що пропозиція ТОВ “Надія-92” – 151,5 гривні за кілограм з ПДВ – це досить дорого, у мережі “АТБ” хека зараз продають по 123,5 гривні за кілограм. Подібна ціна й на рибних базах.



“Для порівняння, у Харкові міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17 нещодавно уклала угоду на купівлю такої риби по 106 гривень за кілограм із ПДВ. Інститут медичної радіології та онкології у Харкові уклав угоду на придбання риби по 110 гривень за кілограм без ПДВ”, — пишуть члени ГО.

Антикорупціонери зазначають, що директорка КП “Комбінат дитячого харчування” Надія Тимофєєва у 2022 році була бенефіціаркою співзвучної приватної фірми “Надія-92”. Тимофєєва також є бенефіціаркою ПП “Грін+”, в якого орендує приміщення ТОВ “Надія-92”.