Стіл із масиву за 40 тис. грн купують комунальники Ізюмщини – ХАЦ
Підприємство житлово-комунального господарства “Донецьке” (селище Донець Ізюмського району) вирішило придбати стіл вартістю 40 тисяч гривень, повідомляється на порталі Prozorro.
Згідно з інформацією про предмет закупівлі, комунальники замовляють стіл із масиву сосни довжиною 3 метри та шириною 80 сантиметрів у підприємця Юрія Котенка, який має його поставити до кінця поточного року.
“Котенко Юрій Іванович зареєстрував ФОП менш як рік тому, однак, за даними системи Prozorro, отримав майже сто підрядів на загальну суму понад 6 мільйонів гривень, у переважній більшості – від підприємства житлово-комунального господарства “Донецьке”. Окрім стола, з Котенко також уклали угоду на купівлю чотирьох лавок із масиву сосни розміром 1500*300 мм на загальну суму 20 тисяч гривень та чотирьох вуличних сушарок для білизни на майже 50 тисяч гривень. Також Котенко отримав десятки підрядів на влаштування навісів над вуличними контейнерами для сміття, а також для встановлення контейнерів для роздільного збору сміття“, – пише ГО “Харківський антикорупційний центр”.
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- Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: донец, изюмский район, стол, харьковский антикоррупционный центр, ХАЦ;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2024 в 22:02;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підприємство житлово-комунального господарства “Донецьке” (селище Донець Ізюмського району) вирішило придбати стіл вартістю 40 тисяч гривень, повідомляється на порталі Prozorro.".